NiSi Filters Japanは、マグネットによる着脱が可能なフィルターシステム「JetMag Pro」を4月16日（水）に発売した。 レンズには専用のアダプターリングを使用して装着する。所定の位置にカラーハンドルを合わせることで、マグネット式における使用上での懸念となるフィルターのロックが可能になる。 各フィルターキットとして、フィルターと67mm/72mm/77mm/82mmのレンズアダプタ