【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■宇多田ヒカル「Electricity (Arca Remix)」MVが、4月22日21時にプレミア公開決定! 宇多田ヒカルが、日本時間4月21日に米カリフォルニア州インディオで行われた世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』(以下『コーチェラ』)にサプライズで出演した。 2022年に88rising <Head in the Clouds Forever>でフェスとして初出演した以来3年ぶりの出演