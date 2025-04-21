Q-pot.(¥­¥å¡¼¥Ý¥Ã¥È)¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¡¦Q-pot. Dress(¥­¥å¡¼¥Ý¥Ã¥È ¥É¥ì¥¹)¤«¤é¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡ÁMadeleine et Ballerine¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Q-pot.Ä¾±ÄÅ¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡È¥Ñ¥ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡É¤¬ÉñÂæ¤Î25Ç¯½Õ²Æ¥¦¥§¥¢2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤¬ÉñÂæ¡£¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥È¥¥¥·¥å¡¼¥º¤ä¡¢