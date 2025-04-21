20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÄÉ²ÃÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¤½£Âç²ñ½Ð¾ì·÷¤â8°Ì¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢20Æü¤ÎÂè32Àá¤Ç5°Ì¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¸ÅÁã¤È¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò¡Ø4¡Ý1¡Ý4¡Ý1¡Ù¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤³¤½µö¤·