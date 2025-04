【モデルプレス=2025/04/21】アーティスト・モデルの藤井夏恋が4月21日、都内で開催された「青山迎賓館」メディアレセプションに出席。結婚式への思いを語った。【写真】藤井夏恋、美ボディライン輝くウェディングドレス姿◆藤井夏恋、結婚式への憧れ語る結婚式場「青山迎賓館」が4月にデザインをリニューアルし、会場名も「NEEDS 青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING」へ変更することに伴い行われた同レセプション。藤井はシル