モデルの藤井夏恋が21日、都内で行われた『NEEDS 青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING』リニューアルオープン記念イベントメディアレセプションに出席。美しいデコルテをあらわにしたドレス姿で、巨大チーズ入刀を実演した。【写真】輝くデコルテ!笑顔でチーズ入刀する藤井夏恋本イベントで、26年前に東京でウェディング事業をスタートし、ハウスウェディング市場を創出したとされるテイクアンドギヴ・ニーズが、南青山で手