バンダイは、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』より「DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神」(5,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月21日16時より予約受付開始。2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神」(5,280円)「DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神」は、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』の合体ロボ・大獣神の新たな姿として『ナンバーワン戦隊ゴジュウジ