¡È¿ä¤·¿§¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ï¡Ø¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óCOLORS¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ø¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óCOLORS¡ÙVol.60 LIGHT BLUE¡Ê4·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¡Ø¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óCOLORS¡ÙÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¡È¿å¿§¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»ûÀ¾Âó¿Í ¢£´¬Æ¬¤Ïtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¥¹¥Èー¥êー»Å