¡ÚÉ¢Íµ°ì¥¤¥é¥¹¥È¡Ö¥½¥·¥¨¡×¡Û Í½Ìó´ü´Ö¡§6·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç 2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§23,100±ß ¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÉ¢Íµ°ì¥¤¥é¥¹¥È¡Ø¥½¥·¥¨¡Ù¡×¤ò2026Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï6·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï23,100±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦É¢Íµ°ì»á¤¬ÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥½¥·¥¨¡×¤Î¥Á¥¢¥êー