LiSAが、6月に行われる自身初の北米ツアー＜ANOTHER GREAT DAYNorth America Headline Shows 2025＞のLA追加公演が、6月23日にRoxy Theatre（Los Angeles）にて開催されることを発表した。また、2年ぶりに日本全国17カ所18公演で行われるホールツアー＜LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜＞の開催も決定した。ソロデビュー翌年の2012年にロックスターになることを夢見てLAのRoxy Theatre前で撮影を行ってから13年。遂に北米ツ