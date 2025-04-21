Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥§¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¹­¤²¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ ¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é Ãæ¿¹¤Ï¡¢4·î19Æü¤È20Æü¤ËÂçÊ¬¡¦ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025 ～ÂçÊ¬¡ÉÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCK FESTIVAL～¡Ù¤Ë½Ð±é¤·