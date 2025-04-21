BABYMONSTERがK-POPガールズグループ史上最短で日本ツアー累計15万人を動員し、初の日本ツアーを成功裏に終えた。【注目】BABYMONSTER、日本公演グッズ売上が驚異の約1億5000万円BABYMONSTERは4月19日・20日の2日間、福岡国際センターにて「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ‘HELLO MONSTERS’ IN JAPAN」を開催した。会場を埋め尽くしたファンとともに、華やかなツアーフィナーレを飾った。日本ツアーの最終公演とあって、オープ