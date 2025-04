アメリカのドナルド・トランプ大統領がNVIDIAのAIチップ「H20」の中国への輸出規制を決めたのに反応したかのように、中国の通信機器メーカー・HuaweiがH20に競合する新チップ「Ascend 920」を発表しました。Huawei introduces the Ascend 920 AI chip to fill the void left by Nvidia's H20 | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/huawei-introduces-the-ascend-920-ai-chip-to-fill-the-void-left-by