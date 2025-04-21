刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直すための議論が、きょう午前、法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方などについて具体的に定めていません。去年、無罪が確定した袴田巌さんの事件では、再審の開始が決まるまでに40年以上かかっていて、「再審制度」の見直しを求める声が高まっています。こうした中、法務省は先月、「再審制度」の見直しを「法制審議
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