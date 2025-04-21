½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤¬¡¢¤­¤ç¤¦21Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌÀî¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤êËÌÀî¤¬±é¤¸¤ë¿©ÉÊ»ö¸Î¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¡¦Ãæ±Û¹É³¤¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÁÚºÚÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¡¦·ë¾ë°°(Âç¿¹ÆîÊþ)¤òº¨¤à¤Ê¤«¡¢¿Þ¤é¤º¤â°°¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨»Ò(ÁÒÅÄ±Íçý)¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°°¤ËÆ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÉü½²¤ò²Ì