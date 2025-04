アメリカではショート動画共有アプリのTikTokが子どもに及ぼす悪影響が危険視されており、規制が進められています。TikTokの開発元であるByteDanceでも、TikTokが子どもに及ぼす深刻な影響について調査が進められており、公開されている既存の社内報告書から、TikTokの持つ魔性の力を社会心理学者のジョナサン・ハイト氏がまとめています。TikTok Is Harming Children at an Industrial Scalehttps://www.afterbabel.com/p/industr