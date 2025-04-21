◇パ・リーグオリックス0-2日本ハム（2025年4月20日京セラD）「セノッピーpresents第22回オリックス・バファローズCUP2025少年少女軟式野球大会」の開会式が日本ハム戦後の京セラドームで行われた。球団アンバサダーのT―岡田氏（本紙評論家）がサプライズで登場。参加チームの小学生らを「ミスを恐れずに、思い切ってプレーしてください。将来この中から、京セラドームでプレーするプロ野球選手が生まれることを願って