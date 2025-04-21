◇パ・リーグオリックス0-2日本ハム（2025年4月20日京セラD）「セノッピーpresents第22回オリックス・バファローズCUP2025少年少女軟式野球大会」の開会式が日本ハム戦後の京セラドームで行われた。球団アンバサダーのT―岡田氏（本紙評論家）がサプライズで登場。参加チームの小学生らを「ミスを恐れずに、思い切ってプレーしてください。将来この中から、京セラドームでプレーするプロ野球選手が生まれることを願って
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広末騒動 旧ジャニ俳優救いの手?
- 2. 大谷に失礼 アッコに視聴者激怒
- 3. イワクラが「別れ話」伊藤の反応
- 4. 遮断機ない踏切で9歳死亡 送検
- 5. 池袋暴走から6年 遺族に黙ってろ
- 6. 「ペイハラ」広末の逮捕で関心
- 7. 若林が2拠点生活 近隣困惑のワケ
- 8. 配達員と触れ合う柴犬 可愛い
- 9. ストリップの下着が…常連は落胆
- 10. モテすぎて退職 炎上の24歳直撃
- 1. 遮断機ない踏切で9歳死亡 送検
- 2. 池袋暴走から6年 遺族に黙ってろ
- 3. 「ペイハラ」広末の逮捕で関心
- 4. ストリップの下着が…常連は落胆
- 5. 不時着後に数百m滑落 男性が死亡
- 6. ふるさと納税で偽装 新たな違反?
- 7. 与沢翼氏 妻から離婚の申し出
- 8. サウナは「オワコン化した」のか
- 9. 信じられぬ欠陥…住友林業を告発
- 10. 絶景に外国人 住居侵入で悲鳴も
- 1. 万博展示「何もない」国が話題
- 2. 外見に症状 障害は個性に違和感
- 3. 石破氏 電気&ガス代補助に意欲
- 4. TDR「出禁」対象となる行為説明
- 5. 年収1300万イケオジ 婚活難民に
- 6. 与沢翼氏 覚醒剤使用をSNSで告白
- 7. 「今こそアニメに恩返しを」山田太郎議員が語る“MANGAナショナルセンター法案”の重要性と直面する廃案の危機 - BLOGOS編集部
- 8. 郡山市長に野党支援椎根氏 福島、自民系候補ら破る
- 9. 旧統一教会が解散しても、清算の具体的手続きは現時点で定められていない…文科省が検討会設置へ
- 10. 朗希がド軍選手から見放される日
- 1. Jビーバーの「奇行」に妻憔悴か
- 2. 惑星「K2-18b」に生命の証拠か
- 3. 米国が感じた中国と日本の文化
- 4. 北朝鮮幹部一家「緩慢な処刑」
- 5. 韓国で性平等指数が初の急変
- 6. トランプ氏就任演説で異例の緊張
- 7. イスラエル 救急車攻撃は誤認
- 8. 息子が同性愛者 韓国女優が告白
- 9. 停戦発表後もウクライナが攻撃継続とロシア
- 10. 九龍ジェネリック謎の正体は
- 1. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 2. 2040年 時給5366円の見込みか
- 3. 1泊2食付きをやめる 京都で続出
- 4. 高級老人ホーム 3カ月で出たい
- 5. ファミマ「1個無料」何円お得?
- 6. 「子ども服界のGU」が支持集める
- 7. 東京初進出 資さんうどんの衝撃
- 8. 鬼怒川温泉で「創業130年」の老舗ホテル“豪華絢爛なエントランス”に思わず圧倒…人生で一度は泊まりたい〈東日本の温泉旅館・ホテル〉トップ3【2025年最新ランキング】
- 9. ボルボ米法人 最大800を人解雇へ
- 10. 海外鉄道の旅 日本人の本音は
- 1. 巨大水星 太陽系に接近中か
- 2. スカイマーク CAスニーカー解禁
- 3. もうムリ 疲れた夜に人気の冷食
- 4. Google Earthの「分身の術」話題
- 5. 【ロマンスマホ】クレジットカードサイズの極小スマホ「Unihertz Jelly Star」をレビューします。はたしてどこまで使えるの？
- 6. UQ専売なSIMフリースマホ「OPPO R17 Neo」を購入したので外観や同梱品、プリインアプリ、ベンチマーク、カメラなどをまとめて紹介【レビュー】
- 7. Appleがスペックアップした5.8インチ「iPhone XS」と6.5インチ「iPhone XS Max」のほぼ全画面デザインスマホ2機種を発表！9月14日予約開始、9月21日発売で、価格は約12万円から
- 8. Amazonでパスタなどが最大57%OFF
- 9. eスポーツとゲームリバイバルが新たなマーケットを生んだ？！歴代最多来場者数となった「東京ゲームショウ2018」を「Nikon Z7」で撮った写真で振り返る【レポート】
- 10. iPadも登場 Amazonセール開催中
- 11. 絶妙なサイズすぎる「Xiaomi 15」を使ってみた！カメラ性能も素晴らしい
- 12. Gmail利用中にメモを取るワザ
- 13. Lightroom 実践力アップ講座 : Lightroom CC 保存／編集など基本的ポイントを総まとめ
- 14. 新iPad Pro (2018)の細かすぎる実機先行レビュー 9年目にして究極形態に
- 15. [InterBEE2018]ヴァイテックプロダクションソリューションズブース：Flowtech 100と専用グラウンドスプレッダーを国内初展示
- 16. 村に潜む衝撃の恐怖体験
- 17. 「年賀状」の値上げが直撃！急速に縮小するインクジェットプリンター市場
- 18. 着実な進化で話題必至！大容量バッテリーに加えてBluetooth対応Sペンを新搭載した「Galaxy Note9」をさっそく購入。見て触れて感じた道具としての価値【レビュー】
- 19. 天国、筋肉、親孝行。5,000円あれば何に使う？あの人達に聞いた
- 20. アップルの新タブレット「12.9インチiPad Pro（第3世代）」を購入したので開封してみた！USB Type-Cや縦横どちらでも顔認証でロック解除できるなどは便利【レビュー】
- 1. 荒川静香さんに衝撃 夫は医師か
- 2. 31歳で女児誕生 大谷が有言実行
- 3. 三笘8点目もブライトン不協和音
- 4. 阪神・藤川監督 激高した理由
- 5. 宮市亮 開始10秒で負傷交代
- 6. 大谷が不在 解説が覚えた違和感
- 7. 頭部死球 阪神・藤川監督が激高
- 8. 大谷吉報の裏でまさか 日米落胆
- 9. 「おばあちゃん」角田夏実が自虐
- 10. J1の順位が「大混戦」反響の声
- 1. 広末騒動 旧ジャニ俳優救いの手?
- 2. 大谷に失礼 アッコに視聴者激怒
- 3. イワクラが「別れ話」伊藤の反応
- 4. 若林が2拠点生活 近隣困惑のワケ
- 5. 有村架純 近影投稿も心配出る訳
- 6. 仮面ライダー俳優 恋人を初報告
- 7. 元櫻坂46・菅井 父の死去を公表
- 8. SHELLYが豪移住へ「決断の理由」
- 9. 有吉 子の悩みで仕事手につかず
- 10. トランプ氏支持者にパックン同情
- 1. ファミマ 食べ逃したくない新作
- 2. ユニクロの優秀パンツが優秀
- 3. 無印の「おしゃれチノパン」
- 4. 3COINSの新作トイレグッズ4商品
- 5. スタバ新作フード 驚きの味2種
- 6. 12星座占い今週の運勢は
- 7. 40代女性の「四角不倫」生々しい
- 8. 肌褒められた名品ファンデ
- 9. 新卒で入った職場で失望した先輩
- 10. 12星座占い 今日の運勢を診断