£Æ£±¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±¼þÌÜ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï£¸ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÂè£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î£¹ÈÖ¼ê¤Ë¤¤¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤¬ÄÉ¤¤È´¤­¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¡££²Âæ¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢ÊÉ¤Ë·ã¤·¤¯·ãÆÍ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢³ÑÅÄ¤Ï£Æ£±¸ø¼°