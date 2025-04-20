¡ÚMLB¡Û¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º4¡Ý3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î20Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥ï¥ó¥Ð¥óËâµå¢ªÉÔÄ´ÂÇ¼Ô¤¬¡È¥¤¥é¥¤¥é¡É4·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥­¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È¥ï¥ó¥Ð¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡É¤Ë¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Î»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î2²óÎ¢¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î