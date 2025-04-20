¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥Ó¥­¥Ë2022Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£³«ÊüÅª¤ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂê¤·¡¢Àã¤¬»Ä¤ë»³Ãæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ý¤¤²³¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥Ó¥­¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×ÏªÅ·É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤àËãÁÒ¿ðµ¨(X@mizuki_asakura_¤è¤ê)ÏªÅ·É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤àËãÁÒ¿ðµ¨(X@mizuki_asakura_¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö