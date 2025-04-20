¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë20ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥ì¥¸Å¹°÷¤Î¥¤¥¹»ÈÍÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦R-type¤¬18Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Î¿ÍºÂ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡©Êì¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ß¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¤Þ¤ÀÆ³Æþ¤·