【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「こんなにたくさんのファンと一緒に過ごせることがどれだけ幸せなことか、改めて感じました」(J-HOPE) J-HOPE(BTS)が、4月19日と20日にさいたまスーパーアリーナにて『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。 「21世紀のポップアイコン」と称されるBTSのJ-HOPEが、4月19日・20日にさいたま