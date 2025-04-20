¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤âÏÃÂê¤Ë½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò(38)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼ê·ÝºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖËÌÀî¤Î?¿·ºî?¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¶Ã¤­¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¥Ù¡¼¥¹¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹­¤²¤ÆÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎ¤äÎ¢Â¦¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁÆ¥ß¥·¥ó¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¤Ë½é