É×ÉØ¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä¤Ï¤¤¡¢¥Ý¡¼¥º!½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¤È°ì½ï¤Ë¡¢µÁÄï¤ÇÆ±¤¸¤¯²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¼·Ç·½õ¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£É×ÉØ¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö½Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ö18. April. 2025.½Ë ¤ª¤¸¤¸½Ë ¥í¥Ü¥³¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢4·î18Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¼·Ç·½õ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢