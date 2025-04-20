ºîÉÊ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ä?¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¥»¥Ö¥ó?Ä¶µ®½Å¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÆ°²è?Í§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷?¤È?²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó?¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÆ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×(TBS¡¢1967Ç¯)¤Ç¤Î?Í§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷Ìò?¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò¡Ê77¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ø¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·³Ú¤·¤²¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢74Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦»³ËÜÂç²ð¤ò±é¤¸¤¿¸µÇÐÍ¥