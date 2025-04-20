¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê23¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¥­¥ã¥é¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬MC¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ÎMC¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤¬¤ä¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢²èÌÌ¤È¤«