テスラのCybertruckが想像以上に売れていないことが明らかになりました。報道によると、テスラはCybertruckの在庫を抱えており、大幅な値下げが行われているだけでなく、さらなる在庫の蓄積を回避するために生産の抑制が行われているそうです。Tesla Cybertruck is in crisis: new discounts and throttling down production | Electrekhttps://electrek.co/2025/04/17/tesla-tsla-cybertruck-discount-throttles-down-production-