¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤Æ·³ÉþÌ³Ãæ¤ÎBTS¡¦V¤Î²¹¤«¤¤¶á¶·¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£V¤È¶¦¤Ë·³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊªA»á¤Ï4·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËV¤È¤Î·³Ââ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡×BTS¡¦V¡¢¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð!?A»á¤Ï¡¢ÉôÂâ°÷¤¿¤Á¤ÈV¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¸ª¤äÂÀ¤â¤â¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Í·â¤Ç¤ÏÁ´ÃÆÌ¿Ãæ¤Ç1°Ì¡¢Åß¤Î»Ô³¹ÃÏ·±Îý¡¦¼Í·â¤Ç¤â1°Ì¡¢¥±¥¬¤ò²¡¤·¤Æ¤ÎÊ³Æ®¤Ç·ûÊ¼ÌÏÈÏ¾Þ¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤­