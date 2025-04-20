(Photo by Ari Hatsuzawa)ÆÉ½ñ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃæ¹¾Í­Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤Ç¤­¤´¤È¤ä²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢1ºý¤ÎËÜ¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¥×¥íÌîµå¤¬³«Ëë¤·¡¢°éÀ®·ÀÌó¤«¤é°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÈôÌö¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¿·¿Í¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¤ËÃæ¹¾¤µ¤ó¤Î»ëÀþ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢Ê¿Èø¹ä¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä3.0¡Ù¡Ê¥ß¥·¥Þ¼Ò¡Ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ö¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤­¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡×¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ