½÷Í¥°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö»æ¤È¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ25Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¡Ö¤Ï¤º¤ì¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð±é¤»¤º¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¡È¥Æ¥­¥¹¥È¡É¤Î·Á¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¼ç±é¤Î°ÂÃ£¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î±¦¤Ò¤¶¤«º¸¤Ò¤¶¡¢¤É¤Á¤é¤È¤¬¤Ï¤º¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º