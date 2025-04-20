ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢17Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÌÀîè½±û¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼«¿È¤ÎSNSÅê¹Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Î®½Ð¤·¡¢¼Õºá¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î²£»³ÎèÆà¡¢Ý¯°æÍü±û¡¢ÌîÃæÈþ´õ¤¬½Ð±é¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤á¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤È¤¯¤Ë¥Í¥Ã¥È