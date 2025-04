【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メジャーデビュー20周年を迎えた木村カエラのヘアスタイル遍歴や歌手人生を深堀り! 4月26日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順木村カエラ「リルラ リルハ」「TODAY IS A NEW DAY」京本大我「滑稽なFight」TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」