¸ø±à¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯2¥·¥ç¥Ã¥ÈºòÇ¯¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥¤¬·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¶ùÅÄ°É²Ö¡£¡Ö¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¡¢¶ùÅÄ°É²Ö¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤·2¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¸ø±à¤Ç¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Î¾å¤ÇÉ×¤ÈÃçÎÉ¤¯ºÂ¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç´è¸Ç¤Ê»ä¤ò¤É¤ó¤Ê