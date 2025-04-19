¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¹õÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶â¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖDIOR¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃå¾þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö±Ê±ó¤Î½÷²¦¡×¤ÎÀ¼(¥­¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yunakim¤è¤ê)(¥­¥à¡¦