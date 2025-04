THE ORAL CIGARETTESが、対バンツアー「ALL MY LIFE TOUR 2025」開催を発表した。「ALL MY LIFE TOUR 2025」は9月17日Zepp Osaka Baysideを皮切りに全国7箇所のライブハウスで開催される2マンツアーとなっており、出演者はそれぞれcoldrain、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、go!go!vanillas、SCANDAL、The BONEZ、HEY-SMITH、SiMとなっている。THE ORAL CIGARETTES FC会員先行が開始されている。また、新曲「OVERNIGHT」が25年7月より日本テ