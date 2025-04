黒髪ロングをなびかせ…昨年12月にアメリカに移住したお笑いタレント、ゆりやんレトリィバァ(34)がインスタグラムを更新。近影が話題となっている。「Watch at your own risk in LA(LAでは自己責任で見てください)」のコメントしショート動画を公開。黒髪をおろし、タンクトップというラフな様子で話しはじめたゆりやん。暑くて黒のパーカーを脱いだというが、「警告:ショッキングな映像が含まれます」とのコメントともに