À®¿ÍÃËÀ­¤ÏÊ¿¶Ñ11.6»®¡Ö±Ê±ó¤Î17ºÍ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î°æ¾å´îµ×»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Àè·î¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×Å¹Æâ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Ï¤Þ¼÷»ÊÅ¹Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤·¤­¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°æ¾å´îµ×»Ò¡¢17»®¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤ÎÇ¯Îð?17ºÍ?¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀËç¿ô¤òÊ¿¤é¤²¤¿¾õ¶·¤ò¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÃ£À®¡ª¤ª