¥Ôー¥ÁŽ¥¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢San-ai Resort¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëŽ¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¿åÃåŽ£¤Î¿·ºî¤ò¡¢2025Ç¯4·î16Æü(¿å)¤è¤ê¥Ôー¥ÁŽ¥¥¸¥ç¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£San-ai Resort ¸ø¼°WEB SHOP¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢³°ÉôÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Âè2ÃÆ¤ÎŽ¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¿åÃåŽ£¤¬ÅÐ¾ì ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎŽ¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥éŽ£¤Î¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Ž¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£