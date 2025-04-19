¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/19¡Û5·î¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¡£º£²ó¤«¤é¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡×¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§Ìî¾»Ëá¡õËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¸ø³«¢¡¡ÖTHE SECOND 2025¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹»²²Ã·èÄê·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤Î¥×¥í¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬ÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÂè3²óÂç²ñ¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á