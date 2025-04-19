女優でモデルの高井真菜が18日、デジタル限定写真集『高井です。〜Another Edition〜』 『高井です。〜Best Selection〜』(ともにワニブックス 撮影：矢西誠二 2,200円)を2冊同時にリリースした。デジタル限定写真集『高井です。〜Another Edition〜』 『高井です。〜Best Selection〜』○大人びた大胆なカットもスーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のソノゴ役で一躍注目を集めた高井真菜。現在、数多くのドラマやCM