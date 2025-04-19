±óÆ£ÍºÌï¤¬¼ç±é¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÃË¿À¡Ù¤Ë¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¸ø³«Æü¤Ï9·î19Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ÏµåÂ®130¥­¥í1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡Ö130ÅÀ¡ª¡×¸¶ºî¡ÖÃË¿À¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜ¡ÊÈþÇ»¡¦ÈôÂÍÅù¡Ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ª±ÇÁü´ë²è¡×¤Ë¤ÆÆþÁª¤·¡¢YouTubeÄ¶¿Íµ¤¥µ¥¤¥È¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ²øÃÌÏ¯ÆÉ¡×¤Ë¤ÆÏ¯ÆÉ¤µ¤ì¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤È°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÏÃÂêºî¡£»ëÄ°¼Ô¤«