タレントの紗栄子（38）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。超大型新人モデルとして注目を集めている道休蓮(17)が実の息子であることを公表した。道休は今年1月23日に発売されたファッション誌「SPUR」（集英社）3月号の増刊表紙でデビューを飾り、話題を呼んだ。さらに、同月21日にオフィシャルインスタグラムを開設。ストーリーズでは撮影シーンや笑顔のオフショットも公開し、名前について「私の名前は日本語で“蓮”