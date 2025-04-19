¶ÌÅç·Ù»¡½ð 19Æü¸áÁ°£¹»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¶á¤¯¤ÎÈª¤Çºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð1¸®Ìó150㎡¤¬Á´¾Æ¤·¡¢À­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ­(81)¤ÈºÊ(78)¤Î2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÏÆ¨¤²½Ð¤¹»þ¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÁÒÉß»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê