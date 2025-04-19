¿¹µÀ¾½»á¤¬ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¡¢ÄÔÈ¯É§»á¡¢¼¯¼èµÁÎ´»á¤È¤È¤â¤Ë»Ïµå¼°¢£À¾Éð 2¡¼1 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê18Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºßÇ¤9Ç¯¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡8²ó¡¢ÆüËÜ°ì6²ó¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¿¹µÀ¾½»á¤¬18Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÁ°¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º75¼þÇ¯¡×¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¡Ê»Ïµå¼°¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¸½ÌòÁª¼ê¤Ø¡È¶ì¸À¡É¤òÄè¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£88ºÐ¤Î¿¹»á¤À¤¬¡¢Â­¼è¤ê¤Ï·Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤«