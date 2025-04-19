◆米大リーグレンジャーズ０―３ドジャース（１８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・レンジャーズ戦に先発して７回１０２球を投げ、５安打無失点、無四球１０奪三振の好投を見せて３勝目（１敗）をつかんだ。最速は９６・２マイル（約１５４・８キロ）で、１０Ｋは自己最多タイ。大谷翔平投手（３０）が「父親リスト」（Ｐａｔｅｒ
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