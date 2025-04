【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■4月12・13日に開催された『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN』香川公演で収録! TOMORROW X TOGETHERが、4月7日にリリースした新曲「Rise」のパフォーマンス映像を公開した。 この映像は4月12・13日に、あなぶきアリーナ香川で開催された『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN』香川公演で