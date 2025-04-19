¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡Ä7²ó10KÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡ÚMLB¡Û¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½é²ó¤Ë2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÊÆ¼±¼Ô¤Ï»³ËÜ¤¬Åê¤¸¤¿¡ÈËâµå¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¤ò150¥­¥íÄ¶