£´·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¡¢¾¡ÅÀ48¤Ç10°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢Æ±43¤Ç11°Ì¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»°ãø·°¤ÎÉüµ¢¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î£µÆü¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç