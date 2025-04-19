2026Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡È¥é¥¸¥ªÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÍº¡É¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¡£¡ÖÄ°¤¯¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¡×¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿¿¿ñ¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£Âè2²ó¤Ï¡¢¡ÖÌîµåÃæ·Ñ¤Ï¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤À¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤ò»ý¤Ä»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê73¡Ë¡£ºÙ¤«¤Ê¿ôÃÍ¤Ê¤É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤òÀâ¤¯¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¡Ä¥¬¥Ã¥Ä¥Ý