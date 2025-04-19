¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË23:15¡Á)¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤¬18Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½SLLÀ©ºîÂåÉ½¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Æâ»³À»»Ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËãÀ¸µ×Èþ»ÒÆ±ºî¤Ï¡¢SLL¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£ÉÔÎÑ¡¢DV¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É°¦¤ÈÍßË¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²á·ã¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÏÄ¤ó¤À¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£SLL¤«